Україна та RTX домовляються про прискорене постачання ракет Patriot

Міністерство оборони України та американська компанія RTX обговорили прискорення постачання ракет для систем Patriot та перехід до глибокої промислової кооперації для посилення протиповітряної оборони України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням Міноборони.

Зустріч відбулася за участю заступника міністра оборони Сергія Боєва та делегації RTX на чолі з виконавчою директоркою Raytheon в Україні Дженіфер Пушнер.

Сторони обговорили стратегічні напрями співпраці, спрямовані на посилення захисту українського неба та розбудову внутрішніх технічних спроможностей для обслуговування передового озброєння.

Боєв підкреслив критичну важливість систем ППО для захисту міст та об’єктів критичної інфраструктури, особливо після масованих ударів Росії з використанням рекордної кількості балістичних ракет.

"Минулої ночі, коли було нанесено один з найбільших комбінованих ударів по території України з використанням рекордної кількості балістичних ракет, енергетична інфраструктура зазнала чергових руйнувань", - заявив він.

Представники Raytheon підтвердили готовність прискорити постачання ракет Patriot через прямі контракти та міжнародні механізми підтримки.

Окрему увагу приділено можливості створення в Україні бази для технічного обслуговування та ремонту західної техніки, що дозволить перейти від простого постачання готових систем до глибокої промислової кооперації. Міністерство оборони називає розширення співпраці з провідними оборонними компаніями одним із стратегічних пріоритетів України.

Нагадаємо, Україна замовила у німецької компанії Diehl Defence 18 систем ППО IRIS-T, що має суттєво посилити можливості захисту повітряного простору від ракетних і дронових атак.