Украина и Япония будут обмениваться секретной информацией: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон о ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Японии. Цель соглашения — создание правовых основ для обмена информацией между государственными органами двух государств, в случае необходимости секретной информацией.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Отмечается, что документ (законопроект № 4368-IX ) создает правовую основу для обмена секретной информацией между двумя странами. Сообщается, что такое сотрудничество важно прежде всего в контексте усиления стратегического партнерства Украины и Японии — особенно в условиях роста глобальных вызовов безопасности.

Ратификация Соглашения обеспечит паритетность мер по охране секретной информации, которая может передаваться или создаваться в рамках межгосударственного сотрудничества.

Это позволит украинским государственным органам, предприятиям и учреждениям, работающим с государственной тайной, эффективно взаимодействовать с японскими партнерами без риска для национальной безопасности.

Соглашение с Японией о безопасности информации

Соглашение было подписано 16 ноября 2024 года в Киеве и создает правовые основы для обмена, при необходимости, секретной информацией, будет способствовать обеспечению паритетности мер по взаимной охране секретной информации, которая передается или создается в ходе сотрудничества между Украиной и Японией. Таким образом, реализация положений соглашения позволит укрепить безопасность и обороноспособность Украины.

17 апреля 2025 года Верховная Рада на заседании рассмотрела ратификацию соглашения между Правительством Украины и Правительством Японии о безопасности информации.

Япония ранее имела двусторонние соглашения о защите информации только с 8 странами — США, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей и Германией.

Ранее Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении кредита на $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).