Україна та Японія обмінюватимуться секретною інформацією: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Японії. Мета угоди — створення правових засад для обміну інформацією між державними органами двох держав, у разі потреби, секретною інформацією.

Про це інформує пресслужба ВР.

Зазначається, що документ (законопроект № 4368-IX) створює правову основу для обміну секретною інформацією між двома країнами. Повідомляється, що така співпраця є важливою передусім у контексті посилення стратегічного партнерства України та Японії — особливо в умовах зростання глобальних безпекових викликів.

Ратифікація Угоди забезпечить паритетність заходів з охорони секретної інформації, яка може передаватися або створюватися в рамках міждержавного співробітництва.

Це дозволить українським державним органам, підприємствам і установам, які працюють із державною таємницею, ефективно взаємодіяти з японськими партнерами — без ризику для національної безпеки.

Угода з Японією про безпеку інформації

Угоду було підписано 16 листопада 2024 року в Києві і створює правові засади для обміну, за потреби, секретною інформацією, сприятиме забезпеченню паритетності заходів з взаємної охорони секретної інформації, яка передається або створюється в ході співробітництва між Україною та Японією. Таким чином, реалізація положень угоди дасть змогу зміцнити безпеку та обороноздатність України.

17 квітня 2025 року Верховна Рада на засіданні розглянула ратифікацію угоди між Урядом України та Урядом Японії про безпеку інформації.

Японія до цього мала двосторонні угоди про захист інформації лише з 8 країнами - США, Францією, Австралією, Великою Британією, Індією, Італією, Південною Кореєю та Німеччиною.

Раніше Україна та Японія підписали угоду про надання кредиту на $3 млрд у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).