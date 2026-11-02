UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,35

--0,18

EUR

50,68

+0,00

Наличный курс:

USD

46,99

46,50

EUR

52,01

51,69

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Украина импортировала 588 тысяч тонн дизеля в месяц: как может вырасти потребность до конца года

грузовик, импорт горючего
Импорт дизеля в Украину вырос до 588 тыс. тонн / Shutterstock

В октябре Украина импортировала 588 тыс. т дизельного горючего вместо прогнозируемых 550 тыс. т. Увеличение поставок помогло охладить цены, однако в ноябре и декабре рынке придется наращивать импорт на фоне более дорогой логистики и рост спроса из-за блекаутов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Импорт вырос, цены снизились

В конце октября суточные объемы импорта дизтоплива достигли 23 тыс. т. В период с 22 октября по 1 ноября среднесуточные поставки составили 22,3 тыс. т на 32% больше, чем с 1 по 21 октября.

Автомобильные и железнодорожные перевозки выросли на 29% - примерно до 16 тыс. т в сутки. В частности, снабжение бензовозами увеличилось на 33%, до более 4 тыс. т, по железной дороге на 27%, почти до 12 тыс. т. Поступление горючего через южные направления выросло почти на 60%, до 5,4 тыс. т в сутки.

Увеличению импорта способствовали "зеленый коридор" для горючего и относительно стабильная работа канала Сулина. В то же время снабжение Дунаем продолжает ограничивать низкий уровень воды.

29 октября средняя европейская котировка дизтоплива составляла $1442 за тонну. За пять дней оно снизилось на $65, что соответствует примерно 2,95 грн / литр.

На украинском оптовом рынке в конце недели дизтопливо на юге предлагали по 97–97,15 грн/л большими партиями, а бензовозные объемы по 97,80–98,80 грн/л. На Волыни цены составляли 98,50-99,50 грн/л, во Львовской области - 98-98,90 грн/л.

Почему импорт может снова усложниться

Как отмечают аналитики, несмотря на октябрьский рост поставок, говорить о преодолении дефицита рано. В ноябре и декабре прошлого года импорт дизтоплива был на 23–41% больше, чем в октябре. Следовательно, в ближайшие месяцы рынку нужно будет обеспечить еще более высокие объемы поставок.

В ноябре себестоимость импортного горючего может расти даже при стабильных европейских котировках. Причины более дорогая логистика, высшие премии за горючее зимних сортов и спрос на ресурс в Средиземноморье.

Дополнительной проблемой становится нехватка оборотных средств. Один из топменеджеров крупного импортера объяснил ситуацию так: "На бумаге мы имеем кучу товара, размазанного на пути из портов до границы и это огромные замороженные средства. Мы вынуждены задерживать оплаты подрядчикам, ведь использовали все лимиты " .

Между тем отключения электроэнергии могут увеличить спрос на дизтопливо для генераторов. Это создает дополнительную нагрузку на рынок накануне традиционно напряженных ноября и декабря.

Напомним, Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание для грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставки топлива в Украину .

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности