Украина импортировала 588 тысяч тонн дизеля в месяц: как может вырасти потребность до конца года

В октябре Украина импортировала 588 тыс. т дизельного горючего вместо прогнозируемых 550 тыс. т. Увеличение поставок помогло охладить цены, однако в ноябре и декабре рынке придется наращивать импорт на фоне более дорогой логистики и рост спроса из-за блекаутов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Импорт вырос, цены снизились

В конце октября суточные объемы импорта дизтоплива достигли 23 тыс. т. В период с 22 октября по 1 ноября среднесуточные поставки составили 22,3 тыс. т — на 32% больше, чем с 1 по 21 октября.

Автомобильные и железнодорожные перевозки выросли на 29% - примерно до 16 тыс. т в сутки. В частности, снабжение бензовозами увеличилось на 33%, до более 4 тыс. т, по железной дороге — на 27%, почти до 12 тыс. т. Поступление горючего через южные направления выросло почти на 60%, до 5,4 тыс. т в сутки.

Увеличению импорта способствовали "зеленый коридор" для горючего и относительно стабильная работа канала Сулина. В то же время снабжение Дунаем продолжает ограничивать низкий уровень воды.

29 октября средняя европейская котировка дизтоплива составляла $1442 за тонну. За пять дней оно снизилось на $65, что соответствует примерно 2,95 грн / литр.

На украинском оптовом рынке в конце недели дизтопливо на юге предлагали по 97–97,15 грн/л большими партиями, а бензовозные объемы – по 97,80–98,80 грн/л. На Волыни цены составляли 98,50-99,50 грн/л, во Львовской области - 98-98,90 грн/л.

Почему импорт может снова усложниться

Как отмечают аналитики, несмотря на октябрьский рост поставок, говорить о преодолении дефицита рано. В ноябре и декабре прошлого года импорт дизтоплива был на 23–41% больше, чем в октябре. Следовательно, в ближайшие месяцы рынку нужно будет обеспечить еще более высокие объемы поставок.

В ноябре себестоимость импортного горючего может расти даже при стабильных европейских котировках. Причины — более дорогая логистика, высшие премии за горючее зимних сортов и спрос на ресурс в Средиземноморье.

Дополнительной проблемой становится нехватка оборотных средств. Один из топменеджеров крупного импортера объяснил ситуацию так: "На бумаге мы имеем кучу товара, размазанного на пути из портов до границы и это огромные замороженные средства. Мы вынуждены задерживать оплаты подрядчикам, ведь использовали все лимиты " .

Между тем отключения электроэнергии могут увеличить спрос на дизтопливо для генераторов. Это создает дополнительную нагрузку на рынок накануне традиционно напряженных ноября и декабря.

Напомним, Кабмин ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание для грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставки топлива в Украину .