Україна імпортувала 588 тисяч тонн дизелю за місяць: як може зрости потреба до кінця року

У жовтні Україна імпортувала 588 тис. т дизельного пального замість прогнозованих 550 тис. т. Збільшення постачань допомогло охолодити ціни, однак у листопаді та грудні ринку доведеться нарощувати імпорт на тлі дорожчої логістики та зростання попиту через блекаути.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Імпорт зріс, ціни знизилися

Наприкінці жовтня добові обсяги імпорту дизпального сягнули 23 тис. т. У період із 22 жовтня до 1 листопада середньодобові постачання становили 22,3 тис. т — на 32% більше, ніж із 1 до 21 жовтня.

Автомобільні та залізничні перевезення зросли на 29% — приблизно до 16 тис. т на добу. Зокрема, постачання бензовозами збільшилося на 33%, до понад 4 тис. т, залізницею — на 27%, майже до 12 тис. т. Надходження пального через південні напрямки зросло майже на 60%, до 5,4 тис. т на добу.

Збільшенню імпорту сприяли "зелений коридор" для пального та відносно стабільна робота каналу Суліна. Водночас постачання Дунаєм і далі обмежує низький рівень води.

29 жовтня середнє європейське котирування дизпального становило $1442 за тонну. За п'ять днів воно знизилося на $65, що відповідає приблизно 2,95 грн на літрі.

На українському гуртовому ринку наприкінці тижня дизпальне на півдні пропонували по 97–97,15 грн/л великими партіями, а бензовозні обсяги — по 97,80–98,80 грн/л. На Волині ціни становили 98,50–99,50 грн/л, на Львівщині — 98–98,90 грн/л.

Чому імпорт може знову ускладнитися

Як зазначають аналітики, попри жовтневе зростання постачань, говорити про подолання дефіциту зарано. Торік у листопаді та грудні імпорт дизпального був на 23–41% більшим, ніж у жовтні. Отже, найближчими місяцями ринку потрібно буде забезпечити ще вищі обсяги постачань.

У листопаді собівартість імпортного пального може зростати навіть за стабільних європейських котирувань. Причини — дорожча логістика, вищі премії за пальне зимових сортів і попит на ресурс у Середземномор'ї.

Додатковою проблемою стає нестача обігових коштів. Один із топменеджерів великого імпортера пояснив ситуацію так: "На папері ми маємо купу товару, який розмазаний на шляху з портів до кордону і це величезні заморожені кошти. Ми змушені затримувати оплати підрядникам, адже використали всі ліміти".

Тим часом відключення електроенергії можуть збільшити попит на дизпальне для генераторів. Це створює додаткове навантаження на ринок напередодні традиційно напружених листопада та грудня.

Нагадаємо, Кабмін запровадив пріоритетне проходження кордону та обслуговування для вантажів з імпортним пальним. Нові правила поширюються на автомобільні й залізничні перевезення та судна і мають скоротити затримки постачання пального в Україну.