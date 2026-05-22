Украина может потерять 27 млрд грн из-за льгот на посылки

Украинский бюджет может недополучить около 27 млрд грн в 2026 году из-за действия льгот по НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на заявление эксперта по налоговой политике.

НДС на посылки

По его словам, за последние годы объемы льготных международных посылок в Украине существенно выросли. В 2022-2025 годах их стоимость увеличилась более чем на 50%, а около 81% отправлений поступает с китайских онлайн-площадок. Кроме того, по оценкам исследования Copenhagen Economics, около 65% посылок декларируются по заниженной стоимости.

Лаба отметил, что объем необлагаемых налогом отправлений продолжает ежегодно расти. Если текущая динамика сохранится, то в 2026 году общая стоимость таких посылок может составить около 130 млрд грн. В таком случае потенциальные потери бюджета от неуплаты НДС (20%) составят ориентировочно 27 млрд грн.

Эксперт также прокомментировал зарегистрированный в парламенте законопроект №15112-д, предусматривающий отмену льгот по налогообложению международных посылок. По его мнению, эта инициатива носит не только фискальный, но и экономический характер, поскольку направлена на поддержку украинских производителей и развитие национальной экономики.

Он добавил, что нынешняя система создает дисбаланс: государство одновременно поддерживает отечественных производителей через программы типа "Национального кэшбека" и в то же время фактически предоставляет налоговые преимущества иностранным, прежде китайским товарам.

По словам Лабы, украинские производители часто проигрывают конкуренцию из-за более низкой себестоимости импортной продукции, даже в сегментах товаров двойного и военного назначения. Поэтому, по его мнению, принятие законопроекта №15112-д является важным шагом для экономики и будущего развития страны.

Налог на международные посылки

Предварительные договоренности Украины с Международным валютным фондом о получении нового финансирования предусматривают принятие закона о расширении налогообложения международных посылок.

Предлагается отмена действующей льготы, которая освобождает от НДС товары стоимостью до 150 евро и введение налогообложения этих операций по модели, соответствующей практикам ЕС.

НДС будет начисляться на этапе покупки товара через электронные платформы и будет автоматически включаться в финальную стоимость.

В то же время, остается освобождение от налога для некоммерческих отправлений стоимостью до 45 евро, например личных посылок или подарков.

В пояснительной записке к законопроекту Министерство финансов не указывает ожидаемого фискального эффекта от предлагаемого нововведения.

Владелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк ранее предупреждал, что налогообложение всех международных посылок стоимостью до 150 евро нанесет удар по экономике, коснется качества жизни украинцев и негативно повлияет на работу украинских производителей и ритейлеров, а также может привести к коллапсу таможенных процедур.