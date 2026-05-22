Україна може втратити 27 млрд грн через пільги на посилки

Український бюджет може недоотримати близько 27 млрд грн у 2026 році через дію пільг з ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Укрінформ" з посиланням на заяву експерта з податкової політики.

ПДВ на посилки

За його словами, за останні роки обсяги пільгових міжнародних посилок в Україну суттєво зросли. У 2022–2025 роках їхня вартість збільшилася більш ніж на 50%, а близько 81% відправлень надходить із китайських онлайн-майданчиків. Крім того, за оцінками дослідження Copenhagen Economics, майже 65% посилок декларуються за заниженою вартістю.

Лаба зазначив, що обсяг неоподаткованих відправлень продовжує щороку зростати. Якщо поточна динаміка збережеться, то у 2026 році загальна вартість таких посилок може сягнути близько 130 млрд грн. У такому разі потенційні втрати бюджету від несплати ПДВ (20%) становитимуть орієнтовно 27 млрд грн.

Експерт також прокоментував зареєстрований у парламенті законопроєкт №15112-д, який передбачає скасування пільг на оподаткування міжнародних посилок. На його думку, ця ініціатива має не лише фіскальний, а й економічний характер, оскільки спрямована на підтримку українських виробників і розвиток національної економіки.

Він додав, що нинішня система створює дисбаланс: держава одночасно підтримує вітчизняних виробників через програми на кшталт "Національного кешбеку" та водночас фактично надає податкові переваги іноземним, передусім китайським товарам.

За словами Лаби, українські виробники часто програють конкуренцію через нижчу собівартість імпортної продукції, навіть у сегментах товарів подвійного та військового призначення. Тому, на його переконання, ухвалення законопроєкту №15112-д є важливим кроком для економіки та майбутнього розвитку країни.

Податок на міжнародні посилки

Попередні домовленості України з Міжнародним валютним фондом щодо отримання нового фінансування передбачають ухвалення закону про розширення оподаткування міжнародних посилок.

Пропонується скасування чинної пільги, яка звільняє від ПДВ товари вартістю до 150 євро, та запровадження оподаткування цих операцій за моделлю, що відповідає практикам ЄС.

ПДВ нараховуватиметься на етапі купівлі товару через електронні платформи та автоматично включатиметься у фінальну вартість.

Водночас залишається звільнення від податку для некомерційних відправлень вартістю до 45 євро, наприклад особистих посилок чи подарунків.

У пояснювальній записці до законопроєкту Міністерство фінансів не зазначає очікуваний фіскальний ефект від пропонованого нововведення.

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.