Украина может производить 8 млн дронов в год, но не хватает финансирования — Зеленский

Украинский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) способен выпускать почти 1000 видов продукции, а его производственный потенциал позволяет производить до 8 миллионов дронов в год. Однако, несмотря на такие возможности, примерно 40% этого потенциала пока не имеет должного финансирования, что сдерживает полноценное производство.

Как пишет Delo.ua со ссылкой на видео на канале Офиса президента в YouTube, об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.

"Мы можем производить более 8 миллионов дронов разных типов ежегодно — но имеющееся финансирование позволяет производство значительно меньшего количества", — рассказал он.

Президент отметил, что в целом потенциал украинского оборонного производства уже превышает 44 миллиарда долларов (примечание редактора: такую сумму назвал переводчик обращения Зеленского, однако на видео звучит сумма, похожая на 35 миллиардов долларов).

"Это охватывает почти тысячу видов продукции от артиллерии и традиционных бронированных транспортных средств до современных беспилотников, кстати, всех типов и ракет. Но около 40 процентов этого потенциала не имеет должного финансирования", — сказал глава государства.

Зеленский добавил, что в то же время Россия использует для войны не только доходы от нефти, но и ресурсы таких режимов как Северная Корея и Иран, а также коррумпированные связи в других странах.

"Поэтому наше единство и солидарность — лучший ответ российской сети войны. Мы открыты к различным формам сотрудничества в оборонной сфере — включая обмен опытом и технологиями с теми, кто помогает больше всего. Мы должны быть лидерами в гонке дронов — как ударных, так и перехватчиков — и продолжать совершенствовать производство традиционных вооружений. Увеличивайте инвестиции в украинское и совместное производство оружия", — подчеркнул президент.

Напомним, Украина и Великобритания начинают новую инициативу по совместному производству дронов. Об этом договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.