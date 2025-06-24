Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але бракує фінансування – Зеленський

Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) здатен випускати майже 1000 видів продукції, а його виробничий потенціал дозволяє виготовляти до 8 мільйонів дронів на рік. Проте попри такі можливості, приблизно 40% цього потенціалу наразі не має належного фінансування, що стримує повноцінне виробництво.

Як пише Delo.ua з посиланням на відео на каналі Офісу президента в YouTube, про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

"Ми можемо виготовляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку – але наявне фінансування дозволяє виробництво значно меншої кількості", – розповів він.

Президент зазначив, що загалом потенціал українського оборонного виробництва вже перевищує 44 мільярдів доларів (примітка редактора: таку суму назвав перекладач звернення Зеленського, однак на відео звучить сума, схожа на 35 мільярдів доларів).

"Це охоплює майже тисячу видів продукції від артилерії та традиційних броньованих транспортних засобів до сучасних безпілотників, до речі, всіх типів, та ракет. Але близько 40 відсотків цього потенціалу не має належного фінансування", - сказав глава держави.

Зеленський додав, що водночас Росія використовує на потреби війни не лише прибутки від нафти, а й ресурси таких режимів як Північна Корея та Іран, а також корумповані зв’язки в інших країнах.

"Тому наша єдність і солідарність — найкраща відповідь російській мережі війни. Ми відкриті до різних форм співпраці в оборонній сфері — включно з обміном досвідом і технологіями з тими, хто допомагає найбільше. Ми повинні бути лідерами в гонці дронів – як ударних, так і перехоплювачів – і продовжувати вдосконалювати виробництво традиційного озброєння, враховуючи всі уроки цієї війни. Будь ласка, збільшуйте інвестиції в українське й спільне виробництво зброї", - наголосив президент.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія розпочинають нову ініціативу зі спільного виробництва дронів. Про це домовилися президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.