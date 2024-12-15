Украина начала сборку штурмовых винтовок BREN-2

В ноябре 2024 года на одном из предприятий акционерного общества "Украинская оборонная промышленность“ стартовала лицензионная сборка штурмовых винтовок BREN-2. Этот проект реализуется в сотрудничестве с чешской компанией Česká zbrojovka, которая является дочерним предприятием Colt CZ.

Об этом сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Соглашение о локализации сборки BREN-2 было подписано 16 июля 2024 года. Документ предусматривает постепенный переход от сборки к полному циклу производства штурмовых винтовок стандарта НАТО на украинских предприятиях.

Генеральный директор Укроборонпрома Олег Гуляк подчеркнул важность этого партнерства и отметил, что сотрудничество с чешскими партнерами будет способствовать обеспечению сил обороны Украины современным и надежным стрелковым оружием, изготовленным Украине.

"Помимо этого сделан еще один шаг к интеграции нашего оборонно-промышленного комплекса в промышленные цепи стран НАТО", — добавил он.

Также чехи помогут украинцам наладить линию производства боеприпасов.

Напомним, "Укроборонпром" заключило соглашение о намерениях совместно производить оружие с чешской компанией "Slovenka zbrojovka" еще в феврале 2024 года.

CZ BREN 2 используют военные формирования и правоохранительные органы по всему миру, например, армия Чешской Республики, Вооруженные силы Украины, Оперативная группа французской национальной жандармерии (GIGN), португальская армия, польская пограничная служба, румынская жандармерия и т.д.