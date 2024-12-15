Україна розпочала складання штурмових гвинтівок BREN-2

У листопаді 2024 року на одному з підприємств акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" стартувало ліцензійне складання штурмових гвинтівок BREN-2. Цей проєкт реалізується у співпраці з чеською компанією Česká zbrojovka, яка є дочірнім підприємством Colt CZ.

Про це повідомила пресслужба "Укроборонпрому".

Угода про локалізацію складання BREN-2 була підписана 16 липня 2024 року. Документ передбачає поступовий перехід від складання до повного циклу виробництва штурмових гвинтівок стандарту НАТО на українських підприємствах.

Генеральний директор Укроборонпрому Олег Гуляк підкреслив важливість цього партнерства і зазначив, що співпраця з чеськими партнерами сприятиме забезпеченню Сил оборони України сучасною та надійною стрілецькою зброєю, виготовленою Україні.

"Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО", - додав він.

Також чехи допоможуть українцям налагодити лінію виробництва боєприпасів. Цей проєкт втілюватиме компанія Sellier & Bellot.

Нагадаємо, "Укроборонпром" уклало угоду про наміри спільно виробляти зброю з чеською компанією Česká zbrojovka ще у лютому 2024 року.

Зазначається, що CZ BREN 2 використовують військові формування та правоохоронні органи по всьому світу, наприклад, армія Чеської Республіки, Збройні сили України, Оперативна група французької національної жандармерії (GIGN), португальська армія, польська прикордонна служба, румунська жандармерія тощо.