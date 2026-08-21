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Украина накопила 14,3 млрд кубов газа: как страна готовится к отопительному сезону

газ
Украина накопила 14,3 млрд кубов газа / Depositphotos

Украина накопила в подземных хранилищах газа (ПХГ) 14,3 млрд кубометров голубого топлива, что позволяет двигаться с опережением графика подготовки к отопительному сезону.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По его словам, совокупный потенциал импорта газа из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии оценивается примерно в 20 млрд кубометров в год. Это создает существенный резерв для диверсификации источников и обеспечения энергетической безопасности страны.

Параллельно НАК "Нефтегаз Украины" продолжает работу по импорту сырья. В этом году компания уже законтрактовала более 2,09 млрд кубометров газа, из которых 2 млрд кубометров было импортировано в течение января-июля.

Отдельно Шмыгаль отметил состояние подготовки угольной отрасли. Имеющиеся запасы угля на складах также превышают плановые показатели, что позволит пройти предстоящий отопительный сезон по базовому сценарию.

Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина намерена начать отопительный сезон 2026-2027 годов с минимум 13 миллиардами кубических метров газа в подземных хранилищах, как и в предыдущем сезоне.

Автор:
Татьяна Бессараб

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