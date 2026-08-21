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Україна накопичила 14,3 млрд кубів газу: як країна готується до опалювального сезону

газ
Україна накопичила 14,3 млрд кубів газу / Depositphotos

Україна накопичила в підземних сховищах газу (ПСГ) 14,3 млрд кубометрів блакитного палива, що дозволяє рухатися із випередженням графіка підготовки до опалювального сезону. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль  під час Години запитань до уряду у Верховній Раді 

За його словами, сукупний потенціал імпорту газу з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії наразі оцінюється приблизно у 20 млрд кубометрів на рік. Це створює суттєвий резерв для диверсифікації джерел постачання та гарантування енергетичної безпеки країни.

Паралельно НАК "Нафтогаз України" продовжує роботу з імпорту сировини. Цього року компанія вже законтрактувала понад 2,09 млрд кубометрів газу, з яких 2 млрд кубометрів було імпортовано протягом січня-липня.

Окремо Шмигаль відзначив стан підготовки вугільної галузі. Наявні запаси вугілля на складах також перевищують планові показники, що дозволить пройти майбутній опалювальний сезон за базовим сценарієм.

Раніше Шмигаль заявляв, що Україна має намір розпочати опалювальний сезон 2026–2027 років із щонайменше 13 мільярдами кубічних метрів газу в підземних сховищах, як і в попередньому сезоні.

Автор:
Тетяна Бесараб

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