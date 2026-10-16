Украина накопила рекордный за шесть лет запас газа перед зимой – "Нафтогаз"

Украина сформировала самые большие запасы природного газа в подземных хранилищах за последние шесть лет, достигнув отметки в 16 миллиардов кубических метров.

Как сообщает Dilo, об этом в интервью Reuters сообщил исполняющий обязанности генерального директора государственной компании "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Таких показателей удалось достичь, несмотря на то, что с начала 2026 года российские войска нанесли более 400 ударов по объектам Группы "Нафтогаз", что вдвое превышает интенсивность обстрелов в прошлом году.

По словам руководителя, под вражеским огнем оказались предприятия добычи, переработки, транспортировки, а также тепловые электростанции в регионах прифронтовых.

Динамика потребления и закупки

Нынешний объем газа в хранилищах существенно превышает как прошлогодний показатель на начало сезона (менее 14 млрд. куб. м), так и установленный правительством минимум в 13,2 млрд. куб. м. Росту резервов способствовало и всеобщее падение потребления газа в стране.

В 2026 году он ожидается на уровне 20 млрд куб. м против 21 млрд куб. м годом ранее, что вызвано в первую очередь остановкой отдельных промышленных предприятий из-за обстрелов.

Для обеспечения стабильности "Нафтогаз" заранее заключил контракты на импорт, в частности, четверть текущих закупок составляет сжиженный природный газ (СПГ). Основные контракты на поставки рассчитаны непосредственно на пиковый период с декабря по март.

Предложение для европейских партнеров

Украина продолжает предлагать европейским компаниям использовать свои подземные хранилища, крупнейшие в Европе с общей емкостью около 30 млрд куб. г. Киев готов предоставить партнерам до трети этих мощностей.

Сергей Федоренко подчеркнул, что украинские газохранилища расположены на глубине более одного километра, что обеспечивает их надежную защиту от военных угроз, а самые низкие в ЕС тарифы на хранение делают это предложение выгодным для стран Восточной Европы.

Напомним, в Украине уже работает около 642,4 МВт распределенного газового поколения, а государственные энергокомпании продолжают наращивать такие мощности. В частности, входящая в группу "Нафтогаз" "Укрнафта" планировала реализовать проекты газопоршневой и газотурбинной генерации общей мощностью сотни мегаватт.