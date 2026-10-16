Україна накопичила рекордний за шість років запас газу перед зимою - "Нафтогаз"

Україна сформувала найбільші запаси природного газу в підземних сховищах за останні шість років, досягнувши позначки у 16 мільярдів кубічних метрів.

Як повідомляє Dilo, про це в інтерв'ю Reuters повідомив виконувач обов’язків генерального директора державної компанії "Нафтогаз" Сергій Федоренко.

Таких показників вдалося досягти попри те, що з початку 2026 року російські війська завдали понад 400 ударів по об’єктах Групи "Нафтогаз", що вдвічі перевищує інтенсивність обстрілів минулого року.

За словами керівника, під ворожим вогнем опинилися підприємства видобутку, переробки, транспортування, а також теплові електростанції у прифронтових регіонах.

Динаміка споживання та закупівлі

Нинішній обсяг газу у сховищах суттєво перевищує як минулорічний показник на початок сезону (менше 14 млрд куб. м), так і встановлений урядом мінімум у 13,2 млрд куб. м. Зростанню резервів сприяло і загальне падіння споживання газу в країні.

У 2026 році воно очікується на рівні 20 млрд куб. м проти 21 млрд куб. м роком раніше, що спричинено першочергово зупинкою окремих промислових підприємств через обстріли.

Задля гарантування стабільності "Нафтогаз" заздалегідь уклав контракти на імпорт, зокрема чверть поточних закупівель становить скраплений природний газ (ЗПГ). Основні контракти на постачання розраховані безпосередньо на піковий період з грудня по березень.

Пропозиція для європейських партнерів

Україна продовжує пропонувати європейським компаніям використовувати свої підземні сховища, які є найбільшими в Європі із загальною ємністю близько 30 млрд куб. м. Київ готовий надати партнерам до третини цих потужностей.

Сергій Федоренко наголосив, що українські газосховища розташовані на глибині понад один кілометр, що забезпечує їхній надійний захист від військових загроз, а найнижчі в ЄС тарифи на зберігання роблять цю пропозицію вигідною для країн Східної Європи.

Нагадаємо, в Україні вже працює близько 642,4 МВт розподіленої газової генерації, а державні енергокомпанії продовжують нарощувати такі потужності. Зокрема, "Укрнафта", яка входить до групи "Нафтогаз", планувала реалізувати проєкти газопоршневої та газотурбінної генерації загальною потужністю сотні мегават.