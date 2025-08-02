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Украина налаживает сотрудничество с Axon и Dedrone по развитию оборонных технологий

Axon, Dedrone
Украина налаживает сотрудничество с Axon и Dedrone

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с генеральными директорами ведущих мировых компаний Axon и Dedrone – Риком Смитом и Аадитаей Декаркондой. Эти компании специализируются на высокотехнологичных решениях по общественной безопасности и обороне, а Dedrone является частью глобальной экосистемы Axon.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Федорова.

В ходе разговора стороны обсудили инновации в сфере дронов, радиоэлектронной борьбы (РЕБ) и передовых электронных систем, необходимых для обеспечения национальной безопасности в условиях современной технологической войны. Федоров подчеркнул, что нынешний ландшафт безопасности требует не только создания новых решений, но и стратегического планирования будущей защиты свободы.

Украинская сторона помогла команде Axon наладить связи с более чем 170 украинскими производителями, входящими в кластер военных инноваций Brave1. Это открывает новые возможности для обмена опытом, совместной работы и реализации проектов, направленных на усиление обороноспособности страны.

Кроме того, Федоров пригласил Axon присоединиться к Defense Tech Valley – крупнейшей выставке оборонных технологий, которая состоится в сентябре во Львове. На западе Украина продемонстрирует разработки, уже меняющие ситуацию на фронте.

Министр подчеркнул, что наша страна активно формирует экосистему оборонных инноваций совместно с глобальными технологическими лидерами, что критически важно для ее безопасности и победы.

Добавим, Кабинет министров утвердил новое постановление, запускающее отдельную конкурсную программу в рамках оборонной платформы Brave1.

Автор:
Татьяна Гойденко