Україна налагоджує співпрацю з Axon та Dedrone для розвитку оборонних технологій

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів зустріч із генеральними директорами провідних світових компаній Axon і Dedrone — Ріком Смітом та Аадітаєю Декаркондою. Ці компанії спеціалізуються на високотехнологічних рішеннях для громадської безпеки й оборони, а Dedrone є частиною глобальної екосистеми Axon.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Федорова.

Під час розмови сторони обговорили інновації у сфері дронів, радіоелектронної боротьби (РЕБ) та передових електронних систем, необхідних для забезпечення національної безпеки в умовах сучасної технологічної війни. Федоров наголосив, що нинішній ландшафт безпеки вимагає не лише створення новітніх рішень, але й стратегічного планування майбутнього захисту свободи.

Українська сторона допомогла команді Axon налагодити зв’язки з понад 170 українськими виробниками, які входять до кластера військових інновацій Brave1. Це відкриває нові можливості для обміну досвідом, спільної роботи та реалізації проєктів, спрямованих на посилення обороноздатності країни.

Крім того, Федоров запросив Axon долучитися до Defense Tech Valley — найбільшої виставки оборонних технологій, яка відбудеться у вересні у Львові. На заході Україна продемонструє розробки, що вже змінюють ситуацію на фронті.

Міністр наголосив, що наша країна активно формує екосистему оборонних інновацій спільно з глобальними технологічними лідерами, що є критично важливим для її безпеки та перемоги.

Додамо, Кабінет міністрів затвердив нову постанову, яка запускає окрему конкурсну програму в межах оборонної платформи Brave1.