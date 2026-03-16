Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,14

--0,03

EUR

50,67

--0,29

Наличный курс:

USD

44,45

44,32

EUR

51,40

51,10

AI Лидеры

Четыре года большой войны

Україна на межі блекауту

ТопФінанс-2026

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації

Двадцять сталевих років

Топ налогоплательщиков 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Свое дело

Инвестиции в образование

Обучение&nbsp;для жизни

ТОП 50 СЕО

Свободная энергия
Smart Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина наращивает перевозку зерна: Польша и Словакия увеличили пропускную способность

Укрзализныця
Перевозка зерновых: Венгрия лидирует, но Польша и Словакия догоняют / Укрзалізниця

В марте Украина отправляет больше зерновых вагонов из-за пограничных переходов со Словакией и Польшей. Лидером остается Венгрия, а перевозки в Румынию временно остановлены.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Railinsider.

Мартовские показатели железнодорожных перевозок зерна

В марте объемы железнодорожных перевозок зерновых через границы Украины показали разную динамику.

Несмотря на всеобщее уменьшение объемов, лидером остается Венгрия: через ее пограничные пункты ежедневно проходит в среднем 54,8 вагона, что на 10,1 вагона меньше, чем в феврале.

А активизировались перевозки через украинско-словацкие и украинско-польские переходы. В Польшу ежедневно отправляют в среднем 35,5 вагонов с зерном, что на 9,2 вагона больше по сравнению с февралем. Объем передачи в Словакию также вырос: теперь ежесуточно проходит 23,1 вагона, что на 8,5 больше, чем в прошлом месяце.

В Румынию в марте ни один вагон с зерном не отправлялся, тогда как в феврале этот показатель составлял 5 вагонов в сутки.

Напомним, экспорт украинского зерна с начала сезона 2025/26 превысил 16,9 млн. тонн. Из этой суммы почти 1,39 млн. тонн было отправлено иностранным партнерам в течение января. Это на 17% или на 284 тысячи тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Автор:
Ольга Опенько