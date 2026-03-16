Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Україна нарощує перевезення зерна: Польща та Словаччина збільшили пропускну здатність

Перевезення зернових: Угорщина лідирує, але Польща та Словаччина наздоганяють / Укрзалізниця

У березні Україна відправляє більше зернових вагонів через прикордонні переходи зі Словаччиною та Польщею. Лідером залишається Угорщина, а перевезення до Румунії тимчасово зупинені.

Як пише Delo.ua, про це інформує Railinsider.

Березневі показники залізничних перевезень зерна

У березні обсяги залізничних перевезень зернових через кордони України показали різну динаміку.

Попри загальне зменшення обсягів, лідером залишається Угорщина: через її прикордонні пункти щодня проходить у середньому 54,8 вагона, що на 10,1 вагона менше, ніж у лютому.

Натомість активізувалися перевезення через українсько-словацькі та українсько-польські переходи. До Польщі щодня відправляють у середньому 35,5 вагонів із зерном, що на 9,2 вагона більше порівняно з лютим. Обсяг передачі до Словаччини також зріс: тепер щодоби проходить 23,1 вагона, що на 8,5 більше, ніж минулого місяця.

До Румунії у березні жоден вагон із зерном не відправлявся, тоді як у лютому цей показник становив 5 вагонів на добу.

Нагадаємо, експорт українського зерна з початку сезону 2025/26 перевищив 16,9 млн тонн. З цієї суми майже 1,39 млн тонн було відправлено іноземним партнерам протягом січня. Це на 17%, або на 284 тисячі тонн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Автор:
Ольга Опенько