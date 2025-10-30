Украина наращивает производство пшеницы дурум: макароны будут из отечественного сырья

Отечественные производители макаронных изделий в 2025 году впервые за всю историю независимости Украины будут производить продукцию на 50% из выращенной украинскими аграриями пшеницы твердого сорта дурум.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил директор союза "Мукомели Украины" Родион Рыбчинский, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, при производстве макаронных изделий в этом году 50% ранее закупаемой за рубежом пшеницы твердых сортов будет замещено отечественным сырьем.

Украина перестанет импортировать пшеницу твердых сортов

Эксперт прогнозирует, что если такая тенденция сохранится, то в ближайшие два года Украина перестанет импортировать пшеницу дурум.

Причины такого импортозамещения Рыбчинский видит изменение климата в Украине. Сейчас Николаевская, Одесская, Хмельницкая, частично Винницкая области приспособлены для производства твердой пшеницы, учитывая глобальное потепление.

По мнению эксперта, вполне реальна ситуация, когда отечественные перерабатывающие предприятия в недалеком будущем смогут не справиться с объемом выращенной аграриями пшеницы твердых сортов.

Руководитель ассоциации "Мукомелелы Украины" добавил, что подобную продукцию украинские производители однозначно будут экспортировать, однако объемы экспорта вряд ли будут соразмерны итальянским.

В Украине строят первую мельницу для переработки пшеницы дурум и макаронную фабрику

Агрохолдинг "Западный Буг" строит первую в Украине мельницу, которая будет перерабатывать пшеницу твердого сорта дурум, а также макаронную фабрику.

Запуск мельницы запланирован на осень 2025 года. Проектная мощность первой очереди мельницы – 80 тонн в сутки для дурума, 150 тонн в сутки для мягких сортов пшеницы.

Вторая очередь позволит увеличить мощность еще на 200 тонн для дурума и 300 тонн для мягких сортов.

Общие инвестиции в проект составят 1 млрд. грн.

СПРАВКА:

Дурум (Triticum durum – лат.) – твердая пшеница с высоким содержанием белка и клейковины, что делает ее идеальным ингредиентом для приготовления макаронных изделий, хлеба и других хлебобулочных изделий.

Ранее Рыбчинский рассказывал, что в Украине в 2025 году построят два предприятия по переработке зерна – на западной Украине будут производить муку, а в Полтавской области – крупы.