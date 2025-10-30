Україна нарощує виробництво пшениці дурум: макарони будуть з вітчизняної сировини

Вітчизняні виробники макаронних виробів у 2025 році вперше за всю історію незалежності України виготовлятимуть продукцію на 50% із вирощеної українськими аграріями пшениці твердого сорту дурум.

Як пише Delo.ua, про це заявив директор спілки "Борошномели України" Родіон Рибчинський, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, при виробництві макаронних виробів в цьому році 50% пшениці твердих сортів, яка раніше закуповувалася за кордоном, буде заміщена вітчизняною сировиною.

Україна перестане імпортувати пшеницю твердих сортів

Експерт прогнозує, що якщо така тенденція збережеться, то за найближчі два роки Україна перестане імпортувати пшеницю дурум.

Причини такого імпортозаміщення Рибчинський вбачає у зміні клімату в Україні. Наразі Миколаївська, Одеська, Хмельницька, частково Вінницька області пристосовані для виробництва твердої пшениці з огляду на глобальне потепління.

На думку експерта, цілком реальною є ситуація, коли вітчизняні переробні підприємства в недалекому майбутньому зможуть не впоратися з обсягом вирощеної аграріями пшениці твердих сортів.

Керівник асоціації "Борошномели України" додав, що подібну продукцію українські виробники однозначно будуть експортувати, проте обсяги експорту навряд чи будуть співмірними з італійськими.

В Україні будують перший млин для переробки пшениці дурум і макаронну фабрику

Агрохолдинг "Західний Буг" будує перший в Україні млин, який перероблятиме пшеницю твердого сорту дурум, а також макаронну фабрику.

Запуск млина заплановано на осінь 2025 року. Проєктна потужність першої черги млина - 80 тонн на добу для дуруму, 150 тонн на добу для м’яких сортів пшениці.

Друга черга дасть можливість збільшити потужність ще на 200 тонн для дуруму і 300 тонн для м’яких сортів.

Загальні інвестиції в проєкт становитимуть 1 млрд грн.

ДОВІДКА:

Дурум (Triticum durum - лат.) — тверда пшениця з високим вмістом білка та клейковини, що робить її ідеальним інгредієнтом для приготування макаронних виробів, хліба та інших хлібобулочних виробів.

Раніше Рибчинський розповідав, що в Україні в 2025 році побудують два підприємства з переробки зерна – на західній Україні виготовлятимуть борошно, а в Полтавській області - крупи.