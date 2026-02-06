Украина нарастила импорт свинины: как это влияет на внутренний рынок

В 2025 году импорт свинины существенно активизировался и остается важным фактором рынка, однако он не представляет критической угрозы для внутреннего производства, тогда как экспорт сократился, и его география остается очень ограниченной.

Об этом Delo.ua сообщила руководительница аналитического отдела Ассоциации "Свиноводы Украины" Александра Бондарская.

Активный импорт украинской свинины

Импорт свинины в 2025 был достаточно активным, а совокупные его объемы составили 30,7 тыс. т или 76 млн дол. США в денежном эквиваленте.

При этом во второй половине года ежемесячные темпы поступлений вышли на уровень импортной активности 2022 из-за повышения котировок на внутреннем рынке на фоне обратной динамики на рынках ЕС. Вместе с тем, упомянутые объемы зарубежной свинины составили менее десятой части внутреннего промышленного производства свинины, указала руководитель аналитического отдела.

Сокращение экспорта

Экспорт свинины в 2025-м, напротив, был менее активен чем в прошлом году, а общая годовая наработка составила 2,2 тыс. т (-28,6%), что принесло 6,6 млн дол. США валютной выручки, сообщила эксперт.

"В целом, заинтересованность мясопереработчиков в зарубежном мясном сырье зависит от соотношения внутренних и европейских котировок: импортная активность оживляется, когда такие операции экономически оправданы", - рассказала Бондарская.

Ценовая конъюнктура и прогнозы на 2026 год

Пока ценовая ситуация позволяет, интерес европейских поставщиков в поставках в Украину в пределах увеличенного объема квот на беспошлинные поставки свинины (с 2026 года - 40 тыс. т) будет оставаться, а актуальность их предложений для украинской мясопереработки будет сохраняться, пока это позволяет снизить расходы на сырье, указывает Бондарская.

"По итогам января завезли почти 3,4 тыс. т совокупной стоимостью 7,5 млн долл. США, что сопоставимо с объемами импорта за прошлый октябрь и соответствует ориентировочным среднемесячным темпам торговли, при которых обновленные квоты могут более или менее равномерно распределиться на весь год. При таких обстоятельствах влияние импорта на внутренний рынок будет ощутимым, но не критическим. Что касается экспорта, то его география остается очень ограниченной, однако совместная работа бизнеса и госорганов, направленная на открытие новых рынков продолжается", - отметила эксперт.

Напомним, Украине подорожание кормов, оплаты труда и энергоресурсов на фоне падения цен усилило финансовое давление на свиноводческие хозяйства в конце прошлого года, заставляя производителей сокращать или пересматривать свою деятельность.