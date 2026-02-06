Україна наростила імпорт свинини: як це впливає на внутрішній ринок

У 2025 році імпорт свинини суттєво активізувався й залишатиметься важливим чинником ринку, проте він не становить критичної загрози для внутрішнього виробництва, тоді як експорт скоротився, і його географія залишається дуже обмеженою.

Про це Delo.ua повідомила керівниця аналітичного відділу Асоціації "Свинарі України" Олександра Бондарська.

Активний імпорт української свинини

Імпорт свинини у 2025-му був досить активним, а сукупні його обсяги склали 30,7 тис. т чи 76 млн дол. США у грошовому еквіваленті.

При цьому, у другій половині року щомісячні темпи надходжень вийшли на рівень імпортної активності 2022 року через підвищення котирувань на внутрішньому ринку на тлі зворотної динаміки на ринках ЄС. Разом із тим, згадані обсяги закордонної свинини склали менш ніж десяту частину внутрішнього промислового виробництва свинини, вказала керівниця аналітичного відділу.

Скорочення експорту

Експорт свинини у 2025-му, навпаки, був менш активний ніж торік, а загальний річний доробок склав 2,2 тис. т (-28,6%), що принесло 6,6 млн дол. США валютної виручки, повідомила експертка.

"Загалом зацікавленість м’ясопереробників у закордонній м’ясній сировині залежить від співвідношення внутрішніх та європейських котирувань: імпортна активність пожвавлюється, коли такі операції економічно виправдані",- розповіла Бондарська.

Цінова кон'юнктура та прогнози на 2026 рік

Доки цінова ситуація дозволяє, інтерес європейських постачальників у поставках до України в межах збільшеного обсягу квот на безмитні поставки свинини (з 2026 року - 40 тис. т) залишатиметься, а актуальність їх пропозицій для української м’ясопереробки зберігатиметься, доки це дозволяє знизити витрати на сировину, вказує Бондарська.

"За підсумками січня завезли майже 3,4 тис. т сукупною вартістю 7,5 млн дол. США, що співставно з обсягами імпорту за минулий жовтень та відповідає орієнтовним середньомісячним темпам торгівлі, за яких оновлені квоти можуть більш-менш рівномірно розподілитися на весь рік. За таких обставин вплив імпорту на внутрішній ринок буде відчутним, але не надто критичним. Щодо експорту, то його географія надалі залишається дуже обмеженою, проте спільна робота бізнесу та держорганів, спрямована на відкриття нових ринків триває", - зазначила експертка.

Нагадаємо, Україні подорожчання кормів, оплати праці та енергоресурсів на тлі падіння цін посилило фінансовий тиск на свинарські господарства наприкінці минулого року, змушуючи виробників скорочувати або переглядати свою діяльність.