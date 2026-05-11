Украина не получит первый транш помощи ЕС на следующей неделе: почему выплату могут перенести

Европейский Союз, вероятно, не успеет предоставить Украине первый транш финансовой помощи в рамках кредитной программы на 90 млрд. евро на следующей неделе. По данным источников в европейских дипломатических кругах, средства могут поступить не раньше начала июня.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Суспільне".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщала, что ЕС рассчитывает осуществить первые выплаты в ближайшее время. В то же время, собеседники отмечают, что процесс еще продолжается, а окончательные технические и политические процедуры не завершены.

Речь идет о согласовании Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Евросоюзом, после чего документ должен утвердить украинский парламент и Европейская комиссия.

Спикер Еврокомиссии Балаж Уйвари заявил, что в реализации кредитной программы достигнут значительный прогресс. По его словам, ЕС планирует осуществить первую выплату в пределах второго квартала 2026 года, а общий объем первого транша составит около 9 млрд евро.

Из этой суммы 5,9 млрд. евро предусмотрено на оборонные нужды, еще 3,2 млрд. евро — в рамках программы макрофинансовой помощи.

Заметим, сегодня утром появилась информация о том, что на следующей неделе Украина может получить первые средства по европейскому кредиту на €90 млрд.