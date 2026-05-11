Кредит від ЄС на 90 млрд євро: названа нова дата першої виплати Україні

Наступного тижня Україна може отримати перші кошти із європейського кредиту на €90 млрд.

Як пише Delo.ua, про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає "Укрінформ".

"Все, що стосується України - моя відповідальність. Це відповідальність Європейської комісії, тому, я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо надіслати перші платежі", — наголосила Кос.

Єврокомісарка додала, що попри те, що ці кошти не зупинять війну, вони дозволять Україні захищати не лише себе, а й Європу та європейські цінності. Кос також нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року.

"Але наразі, в тому числі за допомогою донорів, я думаю, що ми можемо забезпечити достатньо грошей, або значну частину грошей, не лише для військової частини потреб України, але й для нормального функціонування держави, адже частково ці гроші підуть до державного бюджету", — повідомила Кос.

Нагадаємо, єврокомісар з питань економіки ЄС Валдіс Домбровскіс заявляв, що для отримання наступних пакетів фінансування в рамках кредитної програми Європейського Союзу на 90 млрд євро Україна має провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету.

Кредит ЄС для України

23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.

При цьому Україна не буде повертати кредит – його має виплатити Росія шляхом репарацій після завершення війни.

Відомо, що 60 млрд євро будуть спрямовані на військову допомогу, решта 30 млрд – на загальні бюджетні видатки.

ЄС прийняв рішення щодо фінансування України ще в середині грудня 2025 року, при цьому про жодні умови для Києва тоді не йшлося.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.