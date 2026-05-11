USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

Кредит от ЕС на 90 млрд евро: названа новая дата первой выплаты Украине

Украина на следующей неделе может получить первые средства по еврокредиту на €90 миллиардов / Depositphotos

На следующей неделе Украина может получить первые средства по европейскому кредиту на €90 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам,   передает " Укринформ".

"Все, что касается Украины – моя ответственность. Это ответственность Европейской комиссии, поэтому я надеюсь, что на следующей неделе мы сможем прислать первые платежи", — подчеркнула Кос.

Еврокомиссар добавила, что, несмотря на то, что эти средства не остановят войну, они позволят Украине защищать не только себя, но и Европу и европейские ценности. Кос также напомнила, что выплаты рассчитаны до конца 2027 года.

"Но сейчас, в том числе с помощью доноров, я думаю, что мы можем обеспечить достаточно денег или значительную часть денег, не только для воинской части нужд Украины, но и для нормального функционирования государства, ведь частично эти деньги пойдут в государственный бюджет", - сообщила Кос.

Напомним, еврокомиссар по экономике ЕС Валдис Домбровскис заявлял, что для получения последующих пакетов финансирования в рамках кредитной программы Европейского Союза на 90 млрд евро Украина должна провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета.

Кредит ЕС для Украины

23 апреля Совет ЕС официально утвердил финансовый инструмент Ukraine Support Loan, предусматривающий выделение 90 млрд евро для Украины на 2026-2027 годы.

Денежные средства будут привлечены путем заимствований Европейского Союза на международных рынках, а их возврат гарантируется бюджетным резервом блока.

При этом Украина не будет возвращать кредит – его должна выплатить Россия путём репараций после завершения войны.

Известно, что 60 млрд евро будут направлены на военную помощь, остальные 30 млрд – на общие бюджетные расходы.

ЕС принял решение о финансировании Украины еще в середине декабря 2025 года, при этом ни о каких условиях для Киева тогда речь не шла.

Ранее сообщалось, что Украина получит первый транш по ссуде Европейского Союза в конце мая — начале июня. Средства распределят следующим образом: 16,7 млрд. евро пойдут в поддержку государственного бюджета; 28,3 млрд евро будут направлены на оборонные нужды.

Автор:
Светлана Манько