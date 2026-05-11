Україна не отримає перший транш допомоги ЄС наступного тижня: чому виплату можуть перенести

Європейський Союз, ймовірно, не встигне надати Україні перший транш фінансової допомоги в межах кредитної програми на 90 млрд євро наступного тижня. За даними джерел у європейських дипломатичних колах, кошти можуть надійти не раніше початку червня.

Раніше єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомляла, що ЄС розраховує здійснити перші виплати вже найближчим часом. Водночас співрозмовники зазначають, що процес ще триває, а остаточні технічні та політичні процедури не завершені.

Йдеться про погодження Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та Євросоюзом, після чого документ мають затвердити український парламент та Європейська комісія.

Речник Єврокомісії Балаж Уйварі заявив, що у реалізації кредитної програми досягнуто значного прогресу. За його словами, ЄС планує здійснити першу виплату в межах другого кварталу 2026 року, а загальний обсяг першого траншу становитиме близько 9 млрд євро.

Із цієї суми 5,9 млрд євро передбачено на оборонні потреби, ще 3,2 млрд євро — у межах програми макрофінансової допомоги.

Зауважимо, сьогодні вранці завился інформація про те, що наступного тижня Україна може отримати перші кошти із європейського кредиту на €90 млрд.