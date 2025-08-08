- Категория
Украина нуждается в $6 млрд в 2025 году для производства оружия на следующий год
Для достижения запланированных объемов производства оружия в 2026 году Украине необходимо финансирование $6 млрд уже в этом году.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбы Минобороны.
Украине нужно финансирование $6 млрд
Заместитель министра обороны Украины Сергей Боев провел встречу с заместителем председателя Представительства ЕС в Украине Гедиминасом Навицкасом, во время которой обсудили вопросы финансирования оборонно-промышленного комплекса в 2025 и 2026 годах.
По словам Боева, для достижения запланированных объемов производства оружия к началу 2026 года финансирование необходимо обеспечить уже в этом году. Текущая потребность Украины оценивается в $6 млрд.
Стороны рассмотрели возможности распределения средств на производство FPV-дронов, дальнобойных систем и дронов-перехватчиков, а также проанализировали потребности в помощи по безопасности на 2026 год.
Боев подчеркнул, что, несмотря на международные усилия по завершению войны и давлению партнеров на Россию, агрессор продолжает терроризировать Украину и наращивать производство вооружения. В ответ Украина должна усиливать готовность и укреплять партнерство с союзниками.
Также обсудили дальнейшие шаги в рамках инициативы SAFE, направленной на интеграцию Украины в европейское оборонно-промышленное пространство.
Ранее сообщалось, что в течение июля 2025 Минобороны позволило использовать в Силах обороны около 140 новых образцов оружия и военной техники. Более 85% из них были произведены в Украине.
Напомним, АОЗ планирует в следующем году заключать большинство контрактов с отечественными производителями. В прошлом году контрактов с отечественным производителем у АОЗ было меньше половины. В текущем году их уже более 70%.