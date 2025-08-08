Україна потребує $6 млрд у 2025 році для виробництва зброї на наступний рік

Для досягнення запланованих обсягів виробництва зброї у 2026-му Україні необхідне фінансування $6 млрд вже цього року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужби Міноборони.

Україні потрібне фінансування $6 млрд

Заступник міністра оборони України Сергій Боєв провів зустріч із заступником голови Представництва ЄС в Україні Гедимінасом Навіцкасом, під час якої обговорили питання фінансування оборонно-промислового комплексу у 2025 та 2026 роках.

За словами Боєва, для досягнення запланованих обсягів виробництва зброї на початок 2026 року фінансування необхідно забезпечити вже цього року. Поточна потреба України оцінюється у $6 млрд.

Сторони розглянули можливості розподілу коштів на виробництво FPV-дронів, далекобійних систем і дронів-перехоплювачів, а також проаналізували потреби у безпековій допомозі на 2026 рік.

Боєв наголосив, що попри міжнародні зусилля щодо завершення війни та тиск партнерів на Росію, агресор продовжує тероризувати Україну і нарощувати виробництво озброєння. У відповідь Україна має посилювати готовність та зміцнювати партнерства із союзниками.

Також обговорили подальші кроки в межах ініціативи SAFE, яка спрямована на інтеграцію України до європейського оборонно-промислового простору.

Раніше повідомлялося, що протягом липня 2025 року Міноборони дозволило використовувати у Силах оборони близько 140 нових зразків зброї та військової техніки. Понад 85% з них були виготовлені в Україні.

Нагадаємо, АОЗ планує у наступному році укладати більшість контрактів з вітчизняними виробниками. Минулого року контрактів з вітчизняним виробником в АОЗ було менше половини. В поточному році їх вже більш як 70%.