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Украина обсуждает с Францией поставки радаров и ракет Aster-30

ПВО, автомобиль
Правительство внесло изменения в экспериментальный проект по привлечению предприятий в государственную систему ПВО / Сухопутные войска ВСУ

Украина и Франция обсуждают возможности усиления противовоздушной обороны. Среди ключевых приоритетов – закупка современных радаров за средства европейского кредитования, а также поставки ракет Aster-30 и новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG для укрепления защиты украинского неба.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства обооны.

Об усилении ПВО

Соответствующие вопросы обсудили министр обороны Украины Михаил Федоров и министер Вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Уотрен.

Во время разговора украинская сторона поблагодарила Францию за последовательную поддержку и помощь в укреплении системы ПВО. Особое внимание стороны уделили вопросу закупки радаров, являющихся одним из ключевых элементов обнаружения и отслеживания воздушных угроз.

Обсуждалась также возможность финансирования закупок за счет кредитных механизмов Европейского Союза. Украина заинтересована в том, чтобы завершить соответствующие закупки до конца года и существенно усилить возможность защиты воздушного пространства.

Ракеты Aster-30 среди основных потребностей

Отдельным направлением переговоров стали поставки ракет Aster-30, которые остаются одним из наиболее актуальных запросов украинской стороны по укреплению противовоздушной обороны.

Участники встречи отметили важность ускорения необходимых процедур, чтобы дополнительные средства защиты поступили в Украину еще до начала зимнего периода и помогли усилить безопасность украинских городов и критической инфраструктуры.

Возможна доставка систем SAMP/T NG

Кроме того, стороны обсудили перспективы поставок Украине новейших зенитно-ракетных комплексов SAMP/T NG. Франция и Украина договорились продолжить работу над этим вопросом, чтобы обеспечить максимально эффективное использование таких систем для нужд украинского ПВО.

В ходе переговоров речь шла также о развитии совместных оборонных проектов. Украинская сторона подчеркнула необходимость направления международной помощи и кредитных ресурсов на стратегически важные направления, способные усилить обороноспособность государства.

Среди приоритетов – масштабирование производства беспилотников в рамках украинско-французского сотрудничества, а также возможность локализации производства отдельных видов французского вооружения на территории Украины для обеспечения потребностей сил обороны.

В Киеве подчеркивают, что усиление сотрудничества с Францией в сфере ПВО, вооружения и оборонной промышленности является важным элементом укрепления безопасности страны в условиях продолжающейся войны.

Напомним, в ходе испытаний украинская ракета-перехватчик FP-7.x поднялась на высоту 25 км и подтвердила способность перехватывать баллистические цели. В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года.

Автор:
Ольга Опенько