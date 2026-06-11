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Україна обговорює з Францією постачання радарів та ракет Aster-30

ППО, автомобіль
Уряд вніс зміни до експериментального проекту із залучення підприємств до державної системи ППО / Сухопутні війська ЗСУ

Україна та Франція обговорюють можливості посилення протиповітряної оборони. Серед ключових пріоритетів  - закупівля сучасних радарів за кошти європейського кредитування, а також постачання ракет Aster-30 і новітніх зенітно-ракетних комплексів SAMP/T NG для зміцнення захисту українського неба.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міністерства обоони.

Про посилення ППО

Відповідні питання обговорили міністр оборони України Михайло Федоров та міністерка Збройних сил і у справах ветеранів Франції Катрін Вотрен.

Під час розмови українська сторона подякувала Франції за послідовну підтримку та допомогу у зміцненні системи ППО. Особливу увагу сторони приділили питанню закупівлі радарів, які є одним із ключових елементів виявлення та відстеження повітряних загроз.

Також обговорювалася можливість фінансування закупівель за рахунок кредитних механізмів Європейського Союзу. Україна зацікавлена в тому, щоб завершити відповідні закупівлі до кінця року та суттєво посилити можливості захисту повітряного простору.

Ракети Aster-30 серед головних потреб

Окремим напрямом переговорів стало постачання ракет Aster-30, які залишаються одним із найбільш актуальних запитів української сторони для зміцнення протиповітряної оборони.

Учасники зустрічі наголосили на важливості прискорення необхідних процедур, аби додаткові засоби захисту надійшли до України ще до початку зимового періоду та допомогли посилити безпеку українських міст і критичної інфраструктури.

Можливі поставки систем SAMP/T NG

Крім того, сторони обговорили перспективи постачання Україні новітніх зенітно-ракетних комплексів SAMP/T NG. Франція та Україна домовилися продовжити роботу над цим питанням, щоб забезпечити максимально ефективне використання таких систем для потреб української ППО.

Під час переговорів також ішлося про розвиток спільних оборонних проєктів. Українська сторона наголосила на необхідності спрямування міжнародної допомоги та кредитних ресурсів на стратегічно важливі напрями, здатні посилити обороноздатність держави.

Серед пріоритетів — масштабування виробництва безпілотників у межах українсько-французької співпраці, а також можливість локалізації виробництва окремих видів французького озброєння на території України для забезпечення потреб Сил оборони.

У Києві підкреслюють, що посилення співпраці з Францією у сфері ППО, озброєння та оборонної промисловості є важливим елементом зміцнення безпеки країни в умовах триваючої війни.

Нагадаємо, під час випробувань українська ракета-перехоплювач FP-7.x піднялася на висоту 25 км та підтвердила здатність перехоплювати балістичні цілі. У компанії Fire Point заявляють, що за сприятливих умов серійне виробництво може розпочатися вже у серпні 2026 року.

Автор:
Ольга Опенько