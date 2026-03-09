Запланована подія 2

Украина отбирает долю рынка у Сербии и Польши: отечественные ягоды идут напрямую к немцам и французам

замороженные ягоды
Украина увеличивает экспорт ягод во Францию и Германию / Depositphotos

Украина постепенно отбирает часть рынка замороженных ягод в Сербии и Польше. Украинская продукция имеет примерно в 1,5 раза более низкую себестоимость, что позволяет активно конкурировать на рынке ЕС, где ее доля уже достигает около 9,5%.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщает ассоциация "Ягодничество Украины".

По данным аналитиков, в Германии доля украинской продукции составляет 9,5%, в то время как в Польше – около четверти импорта этой категории.

Польша продолжает закупать украинские ягоды как сырье и экспортирует замороженные ягоды во Францию и Германию, что невыгодно для украинских производителей.

Поэтому они пробуют выйти на прямые договоры с ритейлом в Германии и Франции. Приблизительная себестоимость за килограмм украинской малины €1,08, в то время как польской примерно €1,7 и Сербской €1,8.

При этом, по данным ассоциации, в Сербии она выше, а в странах ЕС, в частности в Германии, затраты на производство могут превышать украинские показатели в полтора раза.

"Польша имеет 15,8% в мировом импорте этой категории, и частично это также украинское сырье, проходящее через польские каналы. Однако последние три года демонстрируют положительную тенденцию: Украина постепенно диверсифицирует экспорт и уменьшает зависимость от польского рынка, переходя к прямым поставкам во Францию, Германию и другие страны", - сказал он.

Как отмечалось ранее, основными рынками сбыта украинской малины остаются Польша, на которую приходится 45% экспорта, и Германия - 18% поставок.  

Автор:
Инна Негру