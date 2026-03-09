Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,73

--0,08

EUR

50,54

--0,36

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,40

51,12

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна відбирає частку ринку у Сербії і Польщі: вітчизняні ягоди йдуть напряму до німців і французів

заморожені ягоди
Україна збільшує експорт ягід до Франції та Німеччини / Depositphotos

Україна поступово відбирає частку ринку заморожених ягід у Сербії та Польщі. Українська продукція має приблизно у 1,5 раза нижчу собівартість, що дозволяє активно конкурувати на ринку ЄС, де її частка вже сягає близько 9,5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє асоціація "Ягідництво України" .

За даними аналітиків, у Німеччині частка української продукції становить 9,5%, тоді як у Польщі – близько чверті імпорту цієї категорії.

Польша продовжує закуповувати українські ягоди як сировину та експортує заморожені ягоди до Франції та Німеччини, що є невигідним для українських виробників. 

Тому вони намагаються вийти на прямі контракти з ритейлом в Німеччині та Франції. Приблизна собівартість за кілограм української малини €1,08, в той час як польської приблизно €1,7 та Сербської €1,8.

При цьому, за даними асоціації,  у Сербії вона є вищою, а в країнах ЄС, зокрема в Німеччині, витрати на виробництво можуть перевищувати українські показники у півтора раза.

"Польща має 15,8% у світовому імпорті цієї категорії, і частково це також українська сировина, що проходить через польські канали. Проте останні три роки демонструють позитивну тенденцію: Україна поступово диверсифікує експорт і зменшує залежність від польського ринку, переходячи до прямих поставок у Францію, Німеччину та інші країни", - акцентувала очільниця асоціації Ірина Кухтіна.  

Як зазначалося раніше основними ринками збуту української малини залишаються Польща, на яку припадає 45% експорту, та Німеччина - 18% постачань. 

Автор:
Інна Негру