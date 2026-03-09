Україна відбирає частку ринку у Сербії і Польщі: вітчизняні ягоди йдуть напряму до німців і французів

Україна поступово відбирає частку ринку заморожених ягід у Сербії та Польщі. Українська продукція має приблизно у 1,5 раза нижчу собівартість, що дозволяє активно конкурувати на ринку ЄС, де її частка вже сягає близько 9,5%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє асоціація "Ягідництво України" .

За даними аналітиків, у Німеччині частка української продукції становить 9,5%, тоді як у Польщі – близько чверті імпорту цієї категорії.

Польша продовжує закуповувати українські ягоди як сировину та експортує заморожені ягоди до Франції та Німеччини, що є невигідним для українських виробників.

Тому вони намагаються вийти на прямі контракти з ритейлом в Німеччині та Франції. Приблизна собівартість за кілограм української малини €1,08, в той час як польської приблизно €1,7 та Сербської €1,8.

При цьому, за даними асоціації, у Сербії вона є вищою, а в країнах ЄС, зокрема в Німеччині, витрати на виробництво можуть перевищувати українські показники у півтора раза.

"Польща має 15,8% у світовому імпорті цієї категорії, і частково це також українська сировина, що проходить через польські канали. Проте останні три роки демонструють позитивну тенденцію: Україна поступово диверсифікує експорт і зменшує залежність від польського ринку, переходячи до прямих поставок у Францію, Німеччину та інші країни", - акцентувала очільниця асоціації Ірина Кухтіна.

Як зазначалося раніше основними ринками збуту української малини залишаються Польща, на яку припадає 45% експорту, та Німеччина - 18% постачань.