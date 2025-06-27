Украина ожидает очередной транш на $500 млн от МВФ: что известно

Совет директоров МВФ планирует 30 июня рассмотреть восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины. В случае одобрения Киев получит девятый транш в размере около $500 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.

Украина получит новый транш от МВФ

Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит восьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF) для Украины на $15,5 млрд в понедельник, 30 июня.

В случае одобрения Украина сможет получить девятый транш в размере примерно $500 млн. Общая сумма финансирования, которая уже привлечена в рамках этой 4-летней программы, тогда составит $10,65 млрд.

По состоянию на данный момент соответствующая информация еще не появилась на официальном сайте МВФ.

О миссии МВФ

В конце мая Международный валютный фонд сообщил, что миссия Фонда и украинские власти достигли договоренности на уровне технических экспертов по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF). Окончательное решение должен принять Исполнительный совет МВФ, и его рассмотрение ожидается в ближайшие недели.

Согласно сообщению, Украина выполнила все количественные критерии эффективности и индикативные цели по состоянию на конец марта. Также достигнуто согласование ряда политик и реформ, которые должны обеспечить дальнейшую макроэкономическую стабильность.

Кроме того, отмечено, что реализация программы структурных реформ продолжается: два из предусмотренных ориентиров уже выполнены, еще один должен быть реализован в ближайшее время, а по другим реформам взяты четкие обязательства по их внедрению.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.