Україна очікує черговий транш на $500 млн від МВФ: що відомо

Рада директорів МВФ планує 30 червня розглянути восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України. У разі схвалення Київ отримає дев’ятий транш обсягом близько $500 млн.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в уряді.

Україна отримає новий транш від МВФ

Рада директорів Міжнародного валютного фонду розгляне восьмий перегляд програми розширеного фінансування (EFF) для України на $15,5 млрд у понеділок, 30 червня.

У разі схвалення, Україна зможе отримати дев’ятий транш у розмірі приблизно $500 млн. Загальна сума фінансування, яку вже залучено в межах цієї 4-річної програми, тоді сягне $10,65 млрд.

Станом на зараз відповідна інформація ще не з’явилася на офіційному сайті МВФ.

Про місію МВФ

Наприкінці травня Міжнародний валютний фонд повідомив, що місія Фонду та українська влада досягли домовленості на рівні технічних експертів щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF). Остаточне рішення має ухвалити Виконавча рада МВФ, і його розгляд очікується впродовж найближчих тижнів.

Згідно з повідомленням, Україна виконала всі кількісні критерії ефективності та індикативні цілі станом на кінець березня. Також досягнуто узгодження щодо низки політик та реформ, які мають забезпечити подальшу макроекономічну стабільність.

Крім того, зазначено, що реалізація програми структурних реформ триває: два з передбачених орієнтирів уже виконані, ще один має бути реалізований найближчим часом, а щодо інших реформ взяті чіткі зобов’язання щодо їх впровадження.

Раніше повідомлялось, що Україна розраховує на нові транші від МВФ у розмірі $1,9 млрд до кінця року. На 2025 рік програмою МВФ EFF передбачено до 2,3 млрд доларів США за результатами чотирьох переглядів.