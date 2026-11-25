Украина планирует запустить Фонд страхования военных рисков во время конференции по восстановлению URC-2027, которая состоится в январе в Таллинне, и привлечь к нему $3 млрд. В то же время Эстония решила выделить €4,5 млн в поддержку украинского транспорта. Средства могут использоваться для закупки дизельных локомотивов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого по итогам встречи с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной в Киеве.

По словам Корецкого, запуск фонда должен помочь оградить активы украинского бизнеса от последствий российских атак. Украина рассчитывает привлечь Эстонию к этой инициативе.

Еще одним направлением сотрудничества может стать программа "Индустриальный Рамштайн", направленная на возобновление производств, поврежденных в результате войны. Украинская сторона также надеется на участие Эстонии в ее реализации.

Эстония выделит €4,5 млн в поддержку украинского транспорта

Во время встречи Корецкий поблагодарил эстонское правительство за решение направить €4,5 млн в Фонд поддержки транспорта Украины.

Стороны обсудили возможность использования этих средств для закупки дизельных локомотивов, необходимых украинской железной дороге.

Отдельно говорилось о возможной передаче Украине сухогрузов для перевозки зерна на экспорт. Конкретные договоренности о количестве судов и сроках их передачи пока не объявлены.

Какую помощь Украина хочет получить на конференции в Таллинне

Конференция по восстановлению Украины URC-2027 должна пройти в январе 2027 года в Таллинне. По словам Премьер-министра, ее главным приоритетом станет привлечение практической помощи для поддержания устойчивости Украины в условиях российских атак.

На конференции украинская сторона хочет согласовать с международными партнерами конкретные обязательства по обеспечению первоочередных зимних потребностей.

В частности, речь идет о поставках генераторов, зарядных станций, дизельного горючего и специальной техники для его транспортировки. Кроме того, Украина рассчитывает получить модульные укрытия, автобусы и помощь в восстановлении мостов и переправ.

Корецкий подчеркнул, что сотрудничество с Эстонией должно охватывать как срочную поддержку критической инфраструктуры, так и долгосрочные механизмы защиты бизнеса и возобновления промышленности.

Украина уже работает над созданием Фонда страхования военных рисков и программы Индустриальный Рамштайн. Во время Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 20 ноября украинские и немецкие компании объявили о коммерческих договоренностях более чем на €100 млн. Германия также внесла первый вклад в программу восстановления поврежденных украинских производств.