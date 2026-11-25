Интерес иностранных компаний к участию в восстановлении Украины растет, однако инвесторы сдерживают военные риски, валютные ограничения и сложные процедуры реализации проектов. Наиболее привлекательным направлением для частного капитала остаются энергетика, логистика и оборонные технологии.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на "Интерфакс-Украина", которому об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Syrota Dzis Melnyk & Partners Дмитрий Сирота по итогам Nation Capital Summit в Варшаве.

По словам Сироты, главные юридические трудности для инвесторов связаны с тремя вопросами: возможностью возврата вложенных средств, распределением военных рисков и предсказуемостью регуляторных процедур.

Что сдерживает иностранные инвестиции

Одной из ключевых проблем остаются валютные ограничения, в частности выплаты дивидендов нерезидентам, возврат ссуд материнским компаниям и выхода из инвестиционных проектов.

Инвесторы обязаны учесть, что правила валютных операций могут изменяться в зависимости от решений регулятора.

Не менее важно распределение ответственности за возможные военные убытки. По словам юриста, договоры должны четко определять, кто будет финансировать восстановление объекта после повторной атаки, будут ли останавливаться сроки выполнения обязательств и при каких условиях стороны могут выйти из проекта.

Общей ссылки на форс-мажор недостаточно, поскольку стороны заключают соглашения, уже зная о войне. Поэтому кредиторы и страховые компании ожидают подробно прописанных механизмов распределения рисков.

Дополнительные трудности создают необходимость одновременно соблюдать украинские правила закупок и согласований и требования международных доноров и финансовых учреждений.

Каждый источник финансирования может предусматривать свои условия проведения тендеров, отчетности и проверки контрагентов. Иностранные инвесторы также часто настаивают на международном арбитраже для разрешения возможных споров.

Куда иностранные компании готовы вкладывать деньги

По наблюдениям Сироты, интерес международного бизнеса к украинскому рынку восстановления заметно возрос.

Крупные корпорации, ранее не рассматривавшие Украину как приоритетный рынок, теперь принимают решение о присутствии в стране на уровне советов директоров. Однако часто начинают осторожно, привлекая местных представителей.

Больше всего частных инвесторов интересуют проекты с понятной моделью окупаемости. Прежде всего, это распределенная энергогенерация, восстановление железнодорожной инфраструктуры и создание логистических хабов вблизи границы с ЕС.

По словам эксперта, американские инвесторы уже закрепляют за собой земельные участки под индустриальные и логистические парки, рассчитывая на возможный перенос части производств из Азии в Украину.

Кроме того, быстро растет интерес к оборонной промышленности и технологиям двойного назначения.

В то же время, жилищное строительство и социальная инфраструктура преимущественно привлекают международные финансовые учреждения и доноров. Частный бизнес готов инвестировать в такие проекты в большинстве случаев при наличии государственного софинансирования или гарантированных платежей.

Как Украина может защитить инвестиции от военных рисков

По мнению Сироты, государство не может гарантировать полное покрытие военных рисков для всех инвестиционных проектов из-за ограниченных бюджетных ресурсов.

Поэтому важную роль играет международное страхование, в частности механизмы Многостороннего агентства по гарантированию инвестиций (MIGA), американского DFC и экспортно-кредитных агентств других стран, в том числе польского KUKE.

Эксперт прогнозирует, что одним из основных механизмов финансирования восстановления станет создание отдельных проектных компаний (SPV), объединяющих права на землю, разрешительную документацию и средства из разных источников.

При этом финансирование будет все чаще сочетать гранты международных доноров, кредиты финансовых учреждений и частные инвестиции.

Такой подход позволит распределять риски между участниками проектов вместо того, чтобы возлагать всю финансовую ответственность на одного инвестора.

Напомним, ранее Dilo сообщало о главных препятствиях для инвестиций в Украину. По результатам опроса бизнеса 75% компаний назвали военные риски основным сдерживающим фактором для развития. Еще 45% указали на ограниченный доступ к финансированию или страхованию, а 40% — на экономическую неопределенность.