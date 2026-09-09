UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,47

+0,00

EUR

51,64

--0,04

Наличный курс:

USD

44,79

44,65

EUR

52,10

51,86

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина планирует развивать частный флот для обеспечения агроэкспорта

судно, Одесский порт
Грузовое судно в Одесском порту / Википедия

Порты Большой Одессы остаются единственным путем для вывоза большинства украинского агроэкспорта. Из-за регулярных российских обстрелов инфраструктуры государство ищет альтернативные маршруты и планирует создать условия для покупки судов частным бизнесом.

Как пишет Dilo, об этом сообщает AgroPortal со ссылкой на заявление заместителя министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Андрея Кашубы во время конференции LFМ 2026.

Поиск альтернативных маршрутов

По его словам, государство и бизнес регулярно прорабатывают логистические вопросы в рамках аграрного штаба и штаба по обеспечению функционирования морского коридора. Совместная работа сосредоточена на следующих направлениях:

  • поиск временных альтернативных маршрутов;
  • развитие железнодорожных перевозок;
  • решение проблем с транспортировкой по Дунаю.

Покупка судов и позиция государства

На конференции LFM 2026 обсудили возможность совместного приобретения судов государством и бизнесом для работы в Черном море. Этот вопрос уже анализировали вместе с Министерством аграрной политики и продовольствия.

"Мы, как государственный сектор, должны большей частью не оперировать государственным флотом. Мы должны создать надлежащие условия для того, чтобы бизнес мог и покупать новые суда, и работать на линиях", — отметил Кашуба.

По словам чиновника, главным фактором для развития морских перевозок остается безопасность. При этом инфраструктурно Украина готова обеспечивать работу государственного и частного секторов.

Ранее сообщалось, что показатель суточной выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы снизился до минимальных отметок.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности