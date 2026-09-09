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Україна планує розвивати приватний флот для забезпечення агроекспорту

судно, Одеський порт
Вантажне судно в Одеському порту / Вікіпедія

Порти Великої Одеси наразі залишаються єдиним шляхом для вивезення більшості українського агроекспорту. Через регулярні російські обстріли інфраструктури держава шукає альтернативні маршрути та планує створити умови для купівлі суден приватним бізнесом.

Як пише Dilo, про це повідомляє AgroPortal, з посиланням на заяву заступника міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Андрія Кашуби під час конференції LFМ 2026.

Пошук альтернативних маршрутів

За його словами, держава та бізнес регулярно опрацьовують логістичні питання в межах аграрного штабу та штабу із забезпечення функціонування морського коридору. Спільна робота зосереджена на таких напрямках:

  • пошук тимчасових альтернативних маршрутів; 
  • розвиток залізничних перевезень; 
  • розв'язання проблем із транспортуванням Дунаєм.

Купівля суден та позиція держави

На конференції LFM 2026 обговорили можливість спільного придбання суден державою та бізнесом для роботи в Чорному морі. Це питання вже аналізували разом із Міністерством аграрної політики та продовольства.

"Ми, як державний сектор, маємо здебільшого не оперувати державним флотом. Ми маємо створити належні умови для того, щоб бізнес міг і купувати нові судна, і працювати на лініях", — зазначив Кашуба.

За словами посадовця, головним чинником для розвитку морських перевезень залишається безпека. При цьому інфраструктурно Україна готова забезпечувати роботу державного та приватного секторів.

Раніше повідомлялося, що показник добового вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси знизився до мінімальних позначок. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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