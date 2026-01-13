Украина планирует увеличить заготовки древесины до 1,3 млн кубов: почему это важно для отрасли

Украина увеличит объемы заготовки древесины в 2026 году возрастут на 1,3 млн кубометров, а к 2028 году этот показатель может достичь дополнительных 5 млн кубометров ежегодно. Дополнительные средства будут направлены на создание новых лесов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В пользовании ГП "Леса Украины" находится около 70% лесного фонда страны. Как отметил глава ведомства Алексей Соболев, корпоратизация госпредприятия позволит привлечь инвестиции и продолжить рост отрасли.

Такое решение имеет под собой экономическую основу: у украинских деревообработчиков сегодня есть мощности, чтобы перерабатывать вдвое больше сырья, чем они получают сейчас.

Заготовка и новые леса

Прирост древесины в лесах в разы превышает объемы ее использования. В странах ЕС используется до 90% годового прироста, тогда как в Украине меньше половины. При этом уровень облесения Украины составляет лишь 15%, что вдвое меньше, чем в других странах.

Соболев отметил, что увеличение заготовки древесины будет происходить, в частности, за счет дерегуляции – упрощение слишком зарегулированных разрешительных процедур: "… среди следующих шагов – увеличение заготовки и направление дополнительных средств на создание новых лесов. Это ключевая задача на 2026 год".

Увеличение заготовки не означает "лысые" горы, напротив, Украина переходит на метод природного лесоводства.

"Сплошные рубки заменят рубки переформирования, улучшающие лес. Вместо искусственных насаждений формируются более естественные разновозрастные смешанные леса. Увеличение заготовки не означает снижение лесного покрова", — пояснил чиновник.

Напомним, 31 декабря 2025 года в ряд овал решение о продлении режима лицензирования с нулевыми квотами на экспорт необработанной древесины, топливной древесины, а также лома черных металлов и меди будет действовать весь 2026 год. Это позволит сохранить стратегическое сырье в Украине и направить его на нужды внутренней переработки.