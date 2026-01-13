Україна планує збільшити заготівлі деревини до 1,3 млн кубів: чому це важливо для галузі

Україна збільшить обсяги заготівлі деревини у 2026 році зростуть на 1,3 млн кубометрів, а до 2028 року цей показник може сягнути додаткових 5 млн кубометрів щорічно. Додаткові кошти будуть направлені на створення нових лісів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

У користуванні ДП "Ліси України" перебуває близько 70% лісового фонду країни. Як зазначив очільник відомства Олексій Соболев корпоратизація держпідприємства дасть можливість залучити інвестиції та продовжити зростання галузі.

Таке рішення має під собою економічне підґрунтя: українські деревообробники сьогодні мають потужності, щоб переробляти вдвічі більше сировини, ніж вони отримують зараз.

Заготівля і нові ліси

Приріст деревини в наших лісах у рази перевищує обсяги її використання. В країнах ЄС використовується до 90% річного приросту, тоді як в Україні — менше половини. При цьому рівень заліснення України становить лише 15%, що вдвічі менше, ніж у сусідніх країнах.

Соболев зазначив, що збільшення заготівлі деревини відбуватиметься, зокрема, за рахунок дерегуляції – спрощення занадто зарегульованих дозвільних процедур: "… серед наступних кроків – збільшення заготівлі і направлення додаткових коштів на створення нових лісів. Це є ключовим завданням на 2026 рік".

Збільшення заготівлі не означає "лисі" гори, навпаки, Україна переходить на метод природного лісівництва.

"Суцільні рубки замінять рубки переформування, які покращують ліс. Замість штучних насаджень формуються більш природні різновікові мішані ліси. Збільшення заготівлі не означатиме зменшення лісового покриву", — пояснив чиновник.

Нагадаємо, 31 грудня 2025 року уряд увалив рішення про продовження режиму ліцензування з нульовими квотами на експорт необробленої деревини, паливної деревини, а також брухту чорних металів і міді діятиме увесь 2026 рік. Це дозволить зберегти стратегічну сировину в Україні та спрямувати її на потреби внутрішньої переробки.