Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,54

+0,04

EUR

46,59

+0,50

Наличный курс:

USD

41,47

41,40

EUR

46,75

46,55

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина подписала первую международную конвенцию об искусственном интеллекте и правах человека

конвенция об искусственном интеллекте
Украина подписала первую международную конвенцию об искусственном интеллекте / Минцифры

Украина присоединилась к числу первых стран мира, подписавших Рамочную конвенцию Совета Европы об искусственном интеллекте, правах человека, демократии и верховенстве права.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Это первый международный правовой документ, устанавливающий правила и принципы ответственного использования искусственного интеллекта в публичном секторе.

Подписание состоялось при участии заместителя министра цифровой трансформации Украины Александра Борнякова и заместителя Генерального секретаря Совета Европы Берна Берге.

Конвенция определяет ряд базовых принципов, которые должны придерживаться государства при разработке законодательства относительно ИИ и при его внедрении. Среди них — уважение человеческого достоинства и автономии, обеспечение прозрачности алгоритмов, наличие эффективного надзора, предотвращение дискриминации, гарантии приватности, а также безопасность и надежность инновационных решений.

На фоне активного внедрения ИИ в украинские государственные цифровые сервисы, такие как Действие и будущая экосистема Мечта, документ имеет чрезвычайно важное значение.

Он создает основу для того, чтобы использование инноваций соответствовало международным стандартам и не угрожало правам граждан.

Кроме Украины, документ уже подписали 15 стран, в том числе Великобритания, США, Канада, Япония, Израиль, государства ЕС и другие участники Совета Европы.

Напомним, Минцифры еще раньше разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Автор:
Татьяна Гойденко