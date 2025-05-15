Україна підписала першу міжнародну конвенцію про штучний інтелект і права людини

Україна приєдналася до числа перших країн світу, які підписали Рамкову конвенцію Ради Європи про штучний інтелект, права людини, демократію та верховенство права.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Це перший міжнародний правовий документ, що встановлює правила та принципи для відповідального використання штучного інтелекту у публічному секторі.

Підписання відбулося за участі заступника міністра цифрової трансформації України Олександра Борнякова та заступника Генерального секретаря Ради Європи Бьорна Берге. Підписання стало важливим кроком для України на шляху до створення безпечної та етично керованої цифрової держави.

Конвенція визначає низку базових принципів, яких повинні дотримуватися держави під час розробки законодавства щодо ШІ та при його впровадженні. Серед них — повага до людської гідності та автономії, забезпечення прозорості алгоритмів, наявність ефективного нагляду, запобігання дискримінації, гарантії приватності, а також безпека і надійність інноваційних рішень.

На тлі активного впровадження ШІ в українські державні цифрові сервіси, такі як "Дія" і майбутня екосистема "Мрія", документ має надзвичайно важливе значення.

Він створює основу для того, щоб використання інновацій відповідало міжнародним стандартам і не загрожувало правам громадян.

Окрім України, документ уже підписали 15 країн, зокрема Велика Британія, США, Канада, Японія, Ізраїль, держави ЄС та інші учасники Ради Європи.

Нагадаємо, Мінцифри ще раніше розробило документ, який описує підхід держави до регулювання штучного інтелекту в Україні. Це необхідно, щоб усунути ризики та розвивати його в інтересах держави, бізнесу й громадян.