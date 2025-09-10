Украина получила 304 млн грн от реализации белорусского калия: куда направят средства

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило 304 млн грн в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Эти средства получены от реализации арестованного хлорида калия ОАО "Белорусский" в 2024-2025 годах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АРМА.

Отмечается, что продажа продукции производилась на открытых торгах через электронную систему Prozorro.Sale.

Кроме этого, АРМА перечислило в Государственную таможенную службу Украины таможенные платежи за продукцию «Белорусская»: 43,6 млн грн в 2024 году и 121,6 млн грн в 2025 году.

Этот актив был передан в АРМА в управление путем реализации по решению Высшего антикоррупционного суда по делу о применении санкций в ОАО «Белорусская» — один из крупнейших производителей калийных удобрений в мире.

Всего в 2025 году от управления арестованными активами АРМА уже направило в государственный бюджет 7,13 млрд. грн., из которых 2,75 млрд. грн. направлено в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

О реализации белорусского калия

Напомним, в ноябре 2024 года АРМА объявило о старте масштабного аукциона по продаже 30,4 тыс. тонн хлорида калия (433 вагона) производства ОАО "Беларуськалий".

По результатам аукционов, проведенных в январе и в феврале 2025 года, от реализации хлорида калия получено 155,39 млн грн, включая таможенные платежи.

Также АРМА реализовало часть партии хлорида калия более чем на 42 млн грн, на 36 млн грн и 45,5 млн грн.