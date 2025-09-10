Україна отримала 304 млн грн від реалізації білоруського калію: куди спрямують кошти

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало 304 млн грн до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти отримано від реалізації арештованого хлориду калію ВАТ "Білоруськалій" у 2024–2025 роках.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу АРМА.

Зазначається, що продаж продукції здійснювався на відкритих торгах через електронну систему Prozorro.Sale.

Окрім цього, АРМА перерахувало до Державної митної служби України митні платежі за продукцію «Білоруськалію»: 43,6 млн грн у 2024 році та 121,6 млн грн у 2025 році.

Цей актив було передано до АРМА в управління шляхом реалізації за рішенням Вищого антикорупційного суду у справі про застосування санкцій до ВАТ "Білоруськалій" — одного з найбільших виробників калійних добрив у світі.

Загалом у 2025 році від управління арештованими активами АРМА вже спрямувало до державного бюджету 7,13 млрд грн, з яких 2,75 млрд грн направлено до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Про реалізацію білоруського калію

Нагадаємо, у листопаді 2024 року АРМА оголосило про старт масштабного аукціону з продажу 30,4 тис. тонн хлориду калію (433 вагони) виробництва ОАО "Беларуськалій".

За результатами аукціонів, проведених у січні та лютому 2025 року, від реалізації хлориду калію отримано 155,39 млн грн, включаючи митні платежі.

Також АРМА реалізувало частину партії хлориду калію на понад 42 млн грн, на 36 млн грн та 45, 5 млн грн.