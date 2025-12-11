Запланована подія 2

Украина уже получила около 700 теплогенерационных установок от партнеров

Украина уже получила от международных партнеров около 700 единиц распределенной тепловой генерации от партнеров, большинство из которых введено в эксплуатацию.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

По данным правительства такие когенерационные установки и блочно-модульные котельные должны обеспечить устойчивость теплоснабжения даже в случае массированных российских атак.

Часть оборудования находится на завершающем этапе монтажа и подключения.

Параллельно идет усиление защиты объектов энергетической инфраструктуры. В прифронтовых областях определено более 100 приоритетных объектов, нуждающихся в дополнительном укреплении. Для них разработано 16 типовых инженерных решений.

Во время заседания Антикризисного энергетического штаба, состоявшегося под председательством премьер-министра Юлии Свириденко, ключевое внимание уделили также прохождению отопительного сезона и повышению устойчивости энергосистемы в условиях постоянных российских атак.

Кроме этого, правительство приняло комплекс мер по стабилизации энергосистемы Украины после постоянных обстрелов РФ, повредивших объекты генерации, сети и системы передачи. Решения предусматривают защиту критической инфраструктуры, экономию электроэнергии, полное функционирование распределенной генерации и разрешение импорта электроэнергии государственными компаниями.

Отмечается, что отопительный сезон продолжается в штатном режиме: работают более 17,4 тыс. котельных, тепло подается в 99% жилых домов по стране.

Автор:
Татьяна Гойденко