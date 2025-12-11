Запланована подія 2

Україна вже отримала близько 700 теплогенераційних установок від партнерів

засідання Антикризового енергетичного штабу
Засідання Антикризового енергетичного штабу / Міністерство розвитку громад та територій України

Україна вже отримала від міжнародних партнерів близько 700 одиниць розподіленої теплової генерації від партнерів, більшість із яких введено в експлуатацію.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

За даними уряду, такі когенераційні установки та блочно-модульні котельні мають забезпечити стійкість теплопостачання навіть у разі масованих російських атак.

Частина обладнання перебуває на завершальному етапі монтажу та підключення.

Паралельно триває посилення захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. У прифронтових областях визначено понад 100 пріоритетних об’єктів, які потребують додаткового укріплення. Для них розроблено 16 типових інженерних рішень.

Під час засідання Антикризового енергетичного штабу, яке відбулося під головуванням прем’єр-міністерки Юлії Свириденко ключову увагу приділили також проходженню опалювального сезону та підвищенню стійкості енергосистеми в умовах постійних російських атак.

Окрім цього, уряд ухвалив комплекс заходів для стабілізації енергосистеми України після постійних обстрілів РФ, що пошкодили об’єкти генерації, мережі та системи передачі. Рішення передбачають захист критичної інфраструктури, економію електроенергії, повне функціонування розподіленої генерації та дозвіл на імпорт електроенергії державними компаніями.

Зазначається, що опалювальний сезон триває у штатному режимі: працює понад 17,4 тис. котелень, тепло подається у 99% житлових будинків по країні.

Автор:
Тетяна Гойденко