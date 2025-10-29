Заработали расширенные квоты для экспорта аграрной продукции Украины в Евросоюз

С 29 октября 2025 года вступили в силу изменения тарифных графиков во взаимной торговле между Украиной и Европейским Союзом, открывающих новый этап в развитии экономического партнерства.

Решение №3/2025, принятое в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, предусматривает отмену или существенное уменьшение ставок ввозной пошлины и увеличение объемов тарифных квот для украинской продукции, экспортируемой в страны Евросоюза.

Этот шаг создает дополнительные возможности для украинских экспортеров, в первую очередь в аграрном секторе, где действуют квоты на ряд позиций — зерновые, масличные, мясо птицы, молочную продукцию и другие товары.

Увеличение квот и снижение пошлин будут способствовать росту экспорта, расширению присутствия украинских производителей на европейских рынках и повышению конкурентоспособности на международной арене.

Для Украины это также является очередным шагом по экономической интеграции с ЕС, который укрепляет позиции страны в системе европейской торговли и повышает ее инвестиционную привлекательность.

Заметим, по оценкам аналитиков, экспорт Украины в ЕС может уменьшиться на 1,14 млрд долларов в год по сравнению с показателями 2024 года. По расчетам только экспорт пшеницы упадет на $894 млн ежегодно, что составляет около четырех пятых от общего сокращения экспорта в Евросоюз.

Потери также коснутся экспорта сахара, ячменя, мяса птицы, яиц, яблочного сока и меда.

Напомним, Украина и Европейский Союз 14 октября одобрили решение о отмена части тарифов и увеличение квот на экспорт аграрной продукции в ЕС