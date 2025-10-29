Запрацювали розширені квоти для експорту аграрної продукції України до Євросоюзу

З 29 жовтня 2025 року набули чинності зміни до тарифних графіків у взаємній торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що відкривають новий етап у розвитку економічного партнерства.

Рішення №3/2025, ухвалене в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, передбачає скасування або суттєве зменшення ставок ввізного мита та збільшення обсягів тарифних квот для української продукції, яка експортується до країн Євросоюзу.

Цей крок створює додаткові можливості для українських експортерів, насамперед у аграрному секторі, де діють квоти на низку позицій — зернові, олійні, м’ясо птиці, молочну продукцію та інші товари.

Збільшення квот та зниження мит сприятимуть зростанню експорту, розширенню присутності українських виробників на європейських ринках і підвищенню конкурентоспроможності на міжнародній арені.

Для України це також є черговим кроком у напрямі економічної інтеграції з ЄС, який зміцнює позиції країни в системі європейської торгівлі та підвищує її інвестиційну привабливість.

Оновлені умови торгівлі агропродукцією з ЄС. Інфографіка: УКАБ

За оцінками аналітиків, експорт України до ЄС може зменшитися на 1,14 млрд доларів на рік порівняно з показниками 2024 року. За розрахунками, лише експорт пшениці впаде на $894 млн щорічно, що становить близько чотирьох п'ятих від загального скорочення експорту до Євросоюзу.

Втрати також торкнуться експорту цукру, ячменю, м'яса птиці, яєць, яблучного соку та меду.

