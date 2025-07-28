Украина получит 33 000 комплектов наведения дронов с ИИ от американской Auterion

Американская оборонная компания Auterion предоставит Украине 33 тысяч комплектов наведения с искусственным интеллектом для беспилотников. Эта инициатива финансируется по контракту с Пентагоном в 50 миллионов долларов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Reuters.

Отмечается, что комплекты позволяют ударным беспилотникам с ручным управлением самостоятельно отслеживать и поражать цели на расстоянии до одного километра.

Как рассказал главный исполнительный директор Auterion Лоренц Майер, ранее они уже предоставили Украине тысячи ударных систем с искусственным интеллектом, но это новое развертывание увеличивает их поддержку более чем в десять раз.

Ударные системы Auterion состоят из миниатюрных компьютеров Skynode, работающих на программном обеспечении компании, имеющих камеру и радио.

Напомним, украинская компания UADamage, входящая в оборонный кластер Brave1, совершила технологический прорыв в сфере разминирования. Ее беспилотник, оснащенный системой искусственного интеллекта, способен обследовать заминированную территорию в 100 раз быстрее, чем это может сделать сапер.